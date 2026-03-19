Россиянин напал на друга детства с мачете из-за старых обид

В Севастополе 50-летний местный житель подозревается в нападении на 48-летнего друга детства с мачете. Об этом сообщает kp.ru.

По данным полиции, пьяный мужчина пришел во двор к бывшему приятелю выяснять отношения. Хозяин в это время дробил самодельным мачете из рессоры кости для собаки.

В ходе конфликта он несколько раз ударил гостя металлическим орудием по лицу и голове. Пострадавший вызвал скорую, медики сообщили о произошедшим в полицию. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Нижегородской области мужчина из мести сжег три машины соседки. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за того, что сын соседки якобы оскорбил его падчерицу. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка забила мужчину сковородой на Камчатке.

 
