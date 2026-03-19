Россиянин напал на друга детства с мачете из-за старых обид

В Севастополе 50-летний местный житель подозревается в нападении на 48-летнего друга детства с мачете. Об этом сообщает kp.ru.

По данным полиции, пьяный мужчина пришел во двор к бывшему приятелю выяснять отношения. Хозяин в это время дробил самодельным мачете из рессоры кости для собаки.

В ходе конфликта он несколько раз ударил гостя металлическим орудием по лицу и голове. Пострадавший вызвал скорую, медики сообщили о произошедшим в полицию. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Нижегородской области мужчина из мести сжег три машины соседки. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за того, что сын соседки якобы оскорбил его падчерицу. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

