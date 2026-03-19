В Госдуме назвали низкие стипендии «прямым ударом по демографии»

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил повысить размер студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума — 19 тысяч рублей. В первую очередь, как отметил он, для детей из многодетных семей и целевиков.

«Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что российской экономике нужны квалифицированные молодые кадры. Очевидно, что для этого нужно серьезно повышать уровень образования молодежи — делать его качественным и бесплатным. Но это только часть решения проблемы. Другая часть — повышение доходов студентов, чтобы они могли сконцентрироваться на учебе и не искали подработки в ущерб образованию», — отметил он.

По мнению Миронова, на стипендию в 19 тысяч «не разгуляешься», однако повышение выплаты может помочь некоторым семьям.

«Сегодня прожиточный минимум составляет около 19 тысяч рублей, а средняя стипендия менее пяти тысяч рублей, причем у студентов колледжей она менее тысячи рублей. Даже на проезд не хватит. Молодые люди, особенно из многодетных семей оказываются перед непростым выбором: либо работать и толком не учиться, либо дальше сидеть на шее у родителей. Да, на прожиточный минимум не разгуляешься, но для многих семей это стало бы существенной мерой поддержки. Чем дольше родители содержат одного ребенка, тем меньше у них возможностей содержать второго. Низкие стипендии, как и зарплаты — это прямой удар по демографии и по образованию в стране!» — возмутился он.

При этом депутат выразил уверенность, что в будущем стипендии нужно поднять до уровня МРОТ — с 1 января 2026 года он составляет 27 тыс. рублей. По мнению Миронова, повышенная стипендия сделает обучение в российских ВУЗах и колледжах более привлекательным.

«Если государство хочет сделать привлекательным обучение по дефицитным специальностям, пусть начнет с повышения стипендий. Это станет немаловажным фактором при выборе вуза и профессии для молодых людей», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что студенты получат 200 тысяч рублей при рождении ребенка.