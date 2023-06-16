«Заставляли женщин раздеваться»: африканцы обвинили поляков в расизме и саботаже мирной миссии

Визит президента ЮАР Рамофосы в Киев начался со скандала. Утром 15 июня в Польшу заранее прилетел самолет с его делегацией, куда входили телохранители главы государства, сотрудники службы безопасности и журналисты. Сам перелет из Южной Африки в Женеву, а затем в Варшаву занял больше суток. Однако польские пограничники не разрешили членам делегации сойти с самолета. Глава СБ президента ЮАР Руд заявил, что чиновники пытались изъять оружие африканских спецназовцев и заставляли раздеваться женщин для досмотра. Польский МИД в свою очередь заявил, что на борту нашлись незаявленные лица и незадекларированное оружие.

Власти Польши уже больше суток блокируют самолет делегации из ЮАР, которая должна сопровождать президента страны Сирила Рамафосу во время его официального визита в Киев, где он должен был обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирную инициативу. Об этом сообщают южноафриканские СМИ.

«В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР», — говорится в сообщении.

Рамафоса прилетел в Варшаву через Женеву утром 16 июня, после чего поездом под усиленной охраной отправился в Киев. Однако борт с сотрудниками службы безопасности, журналистами и сотрудниками офиса президента — в общей сложности более 120 человек — прибыли в польскую столицу накануне вечером.

Глава службы безопасности президента Южно-Африканской Республики генерал-майор Уолли Руд, который должен был сопровождать всю миротворческую миссию африканских стран на Украину и в Россию (Рамафоса ее возглавляет) обвинил власти Польши в саботаже работы главы государства.

«Мы должны быть в Киеве, но мы все еще здесь. Хочу, чтобы все увидели, насколько они являются расистами», — сказал Руд. По его словам, действия поляков угрожают жизни президента ЮАР. Кроме того, главный безопасник республики возмутился, что польские чиновники предприняли попытку обыскать сотрудников спецназа, а женщин в составе делегации заставляли раздеваться.

Руд в свою очередь заявил, что все разрешения на перевозку оружия были получены заранее, служба безопасности занималась этим вопросом прошлые две недели. Он подчеркнул, что никогда ранее подобных инцидентов не происходило. По словам Руда, члены делегации столкнулись с проблемами, когда начали выгружать вещи из самолета. И предположил, что неадекватные требования польских чиновников были намерением конфисковать груз.

Запертые в самолете африканцы записали несколько видео, на которых рассказали, что польские власти забрали паспорта, не общаются с ними, игнорируют охрану президента ЮАР. Кроме того, у них практически закончились продукты и вода, людям негде помыться.

Один из присутствующих на борту журналистов снял репортаж из самолета. Он рассказал, что находится в салоне уже больше 48 часов (в этот срок включено не только время стоянки в Варшаве, но и время перелета из ЮАР в Женеву, а затем в Польшу).

«Мы сидим тут со вчерашнего дня, как прилетели. Мы не можем отсюда выбраться, чтобы отправиться с президентом Рамафосой, в том числе охранять его. Служба безопасности в подвешенном состоянии, польские власти не общаются с ними, они саботируют охрану Рамафосы. Они пытались достать оружие из багажа, но испугались конфисковывать его. Так что уже 22 часа мы на этом борту», — сообщил журналист.

Он также показал кадры, как обустроились внутри салона находящиеся там люди: все это больше напоминает лагерь беженцев. Корреспондент уточнил, что люди спят на креслах, отгораживаются пледами, а более чем на сотню человек приходится всего два туалета.

Варшава долгое время никак не комментировала инцидент, но потом МИД Польши объяснил задержание делегации в аэропорту несоблюдением правил въезда в страну. В министерстве заявили, что посылали в администрацию президента ЮАР уведомления о правилах въезда, но в итоге обнаружили на борту самолета незаявленных лиц и незадекларированное оружие.

По словам представительницы погранслужбы Польши Анны Михальской, телохранители президента ЮАР могли покинуть самолет сами, но без оружия, однако теперь, после консультации с властями Польши, им предписано оставаться на борту самолета, который вылетит после того, как отдохнет экипаж.

Некоторые иностранные и российские СМИ озвучили версию, что польские власти своими действиями пытаются сорвать мирную миссию африканских стран, в частности — усложнить визит Рамафосы в Россию, куда он должен отправиться после Киева.