Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка обманула подругу на 2 млн рублей, притворившись больной

Жительница Новороссийска собирала деньги, притворяясь больной, и попала под суд
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске женщина попала под суд за хищение денежных средств у подруги под видом сбора денег на лечение от вымышленной болезни, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, 33-летняя женщина, пользуясь доверием подруги, придумала историю о тяжелой болезни, необходимости покупки дорогостоящих лекарств и лечении за рубежом.

Она регулярно просила деньги «в долг», подкрепляя свои слова фотографиями больничных палат, препаратов и медицинских документов, которые, как позже установили, не имели отношения к действительности. Более того, она вела переписку с подругой якобы от имени своего «лечащего врача».

Такое общение с переводами средств продолжалось примерно год. За это время потерпевшая перечислила знакомой более 2 млн рублей, полагая, что помогает оплатить жизненно важное лечение, но обратно денег не получила и обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее аферист выманил у женщин миллионы рублей, выдавая себя за журналиста и сотрудника разведки.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!