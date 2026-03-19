Россиянка обманула подругу на 2 млн рублей, притворившись больной

В Новороссийске женщина попала под суд за хищение денежных средств у подруги под видом сбора денег на лечение от вымышленной болезни, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, 33-летняя женщина, пользуясь доверием подруги, придумала историю о тяжелой болезни, необходимости покупки дорогостоящих лекарств и лечении за рубежом.

Она регулярно просила деньги «в долг», подкрепляя свои слова фотографиями больничных палат, препаратов и медицинских документов, которые, как позже установили, не имели отношения к действительности. Более того, она вела переписку с подругой якобы от имени своего «лечащего врача».

Такое общение с переводами средств продолжалось примерно год. За это время потерпевшая перечислила знакомой более 2 млн рублей, полагая, что помогает оплатить жизненно важное лечение, но обратно денег не получила и обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

