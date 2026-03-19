Пентагон подтвердил повреждение истребителя F-35 в Иране

РИА Новости: Пентагон признал инцидент с истребителем F-35 в Иране

Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке после выполнения боевого задания над Ираном.

Отмечается, что пилот борта находится в стабильном состоянии, а по инциденту уже начато расследование.

«Нам известно о сообщениях, согласно которым самолет F-35 США совершил аварийную посадку на региональной авиабазе США после выполнения боевого задания над Ираном. Самолет благополучно приземлился», — говорится в официальном ответе оборонного ведомства США.

До этого государственная телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» заявила о том, что ПВО Ирана впервые в истории сбили американский истребитель F-35 ВВС США.

19 марта Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Также атаке подвергся офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве. В КСИР сообщили, что наносят удары в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и атаку на министра разведки Эсмаила Хатиба.



Ранее глава американской нацразведки заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране различаются.