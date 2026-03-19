Трамп ответил на вопрос о конфликте с Ираном шуткой про Перл-Харбор

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити напомнил о нападении на Перл-Харбор в ответ на вопрос журналиста о начале операции против Ирана. Трансляция переговоров доступна на YouTube-канале Белого дома.

Японский журналист спросил у Трампа, почему США не проинформировали союзников о начале операции против Ирана.

«Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Мы хотели преподнести сюрприз — кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — ответил президент США.

Япония атаковала Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. За несколько часов бомбардировок США потеряли 2403 военнослужащих, лишились четырех линкоров, трех крейсеров и около 200 самолетов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Трамп похвалил НАТО за «сговорчивость» на фоне операции США в Иране.

 
Теперь вы знаете
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
