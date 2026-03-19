«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» и вылетел из Кубка России

«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» и вылетел из Кубок России

«Крылья Советов» одержали победу над «Локомотивом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Матч прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершился со счетом 2:2 в основное время. В серии послематчевых пенальти победу одержали игроки самарской команды — 5:4.

Счет на 38-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Николай Комличенко, реализовавший пенальти. Главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти после просмотра VAR. «Крылья Советов» ответили двумя голами до перерыва: на 40-й минуте Иван Олейников восстановил равновесие (с передачи Кирилла Печенина), на 45-й минуте Ильзат Ахметов вывел хозяев вперед. Во втором тайме, на 58-й минуте, защитник «Локомотива» Александр Сильянов сравнял счет.

В серии пенальти у самарцев все пять ударов реализовали Иван Олейников, Кирилл Печенин, Иван Сергеев, Роман Ежов и Илья Гапонов.

«Локомотив» завершил выступление в Кубке России. «Крылья Советов» во втором этапе полуфинала Пути регионов сыграют с ЦСКА. Матчи второго этапа пройдут с 7 по 9 апреля 2026 года.

Ранее Александр Мостовой поддержал Фабио Челестини после серии поражений ЦСКА.