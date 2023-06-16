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Политика

Выступление Путина на ПМЭФ. Экономика, влияние СВО, итоги года

Онлайн-трансляция выступления Путина на пленарной сессии ПМЭФ

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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время осмотра павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ, 16 июня 2023 года

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время осмотра павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ, 16 июня 2023 года

Алексей Никольский/РИА Новости
Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян 16 июня посетили Петербургский международный экономический форум и провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы туризма, двусторонних отношений и урегулирование на Украине. Ожидается выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрий Пескова, оно будет «объемным», будут подведены экономические итоги прошедшего года, а также влияние СВО на глобальные процессы.
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15:33

Владимир Путин предлагает расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса.

Президент также предложил включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

15:31

Российский товарооборот со странами, которые не поддаются хамскому давлению, вырос в разы, заявил Путин.

Президент отметил, что многополярный миропорядок укрепляется, это неизбежный процесс.

15:30

Курс на открытость экономики - важный принцип для России, мы не свернули на путь самоизоляции, заявил Путин.

15:23

На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, рассказал Путин.

15:20

Путин: многие бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад на российский рынок.

По его словам, Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения.

15:19

15:18

Путин: за прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков.

15:17

Путин: нам пророчили, что экономика России станет закрытой и административно-командной, но мы выбрали другой путь.

15:16

Доходы населения в IV квартале вернулись к росту, эта тенденция в текущем году должна усилиться, сообщил Путин.

15:15

Транснациональные корпорации вышли с российского рынка под давлением, РФ «никого не выгоняла», заявил Путин.

Продукция этих компаний теперь производится в РФ под другими названиями, отметил он.

Оставшиеся компании мы считаем отечественными, добавил Путин.

15:14

Из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 млн человек, отметил Путин.

15:13

Путин о росте ненефтегазовых доходов: «Все спрашивали, когда же мы слезем с нефтяной иглы, и вот тенденция такая набирает обороты».

15:12

Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны, заявил Путин.

15:10

В России удалось не допустить раскачки цен — Путин.

15:07

Путин: инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, в том числе, в Еврозоне. Так, сейчас она составляет 2,9%, отметил он. Безработица находится на историческом минимуме — 3,3%.

15:06

Путин: макроэкономические тенденции набирают силу, ВВП вырос на 3,3%.

Президент ожидает рост ВВП РФ по итогам года около 1,5-2%.

Рост ВВП позволит российской экономике сохранить место в ряду ведущих в мире, отметил он.

15:05

Второй квартал 2022 года стал самым сложным для российской экономики — Путин.

По его словам, выбранная экономическая стратегия сработала.

15:02

Путин заявил, что выступление будет посвящено развитию России. По его словам, оно адресовано, в том числе, партнерам РФ, чтобы понять, «стоит ли с Россией иметь дело».

15:00

Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун начали выступление на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума.

14:22

14:12

Также Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ за усилия «по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на Украине, связанных с обменом удерживаемых лиц» и решению других проблем подобного рода. Об этом говорится на сайте Кремля.

В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян назвал Путина другом.

14:09

Также в ходе переговоров с Путиным Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине.

«Что касается Украины, спасибо за ваши слова, знайте, что, если ОАЭ могут сыграть какую-то еще роль по стабилизации обстановки, в гуманитарных вопросах, мы готовы этому всячески содействовать», — сказал президент ОАЭ.

14:05

В течение дня Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже осмотрели стенд ОАЭ на форуме, а также провели переговоры.

Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении количества российских туристов в ОАЭ в 2022 году: «В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему. До этого было 300 тысяч», — сказал глава российского государства.

В свою очередь лидер ОАЭ заявил, что его страна намерена в 2023 году принять 1 млн российских туристов.

«Сотрудничество между [представителями] частного сектора двух стран имеет важное значение. Господин президент, я хочу сказать, что туризм между ОАЭ и Россией существенно развивается. В этом году мы надеемся принять миллион российских туристов», — сказал президент ОАЭ.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время осмотра павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ, 16 июня 2023 года

Алексей Никольский/РИА Новости
14:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе выступления на ПМЭФ затронет тему спецоперации на Украине и ее влияния на российскую и глобальную экономику.

«Нельзя, конечно, обойтись и без специальной военной операции, без влияния специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО и которые развиваются по своим траекториям, и о том, наверное, насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации», - сказал Песков.

15 июня он сообщил, что выступление Путина будет «объемным». Ожидается, что глава государства даст оценку российской экономике за прошлый год и «очертит основные перспективы».

14:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» онлайн будет следить за сегодняшним выступлением президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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