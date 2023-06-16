Выступление Путина на ПМЭФ. Экономика, влияние СВО, итоги года

14:05

В течение дня Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже осмотрели стенд ОАЭ на форуме, а также провели переговоры.

Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении количества российских туристов в ОАЭ в 2022 году: «В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему. До этого было 300 тысяч», — сказал глава российского государства.

В свою очередь лидер ОАЭ заявил, что его страна намерена в 2023 году принять 1 млн российских туристов.

«Сотрудничество между [представителями] частного сектора двух стран имеет важное значение. Господин президент, я хочу сказать, что туризм между ОАЭ и Россией существенно развивается. В этом году мы надеемся принять миллион российских туристов», — сказал президент ОАЭ.