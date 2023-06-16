Выступление Путина на ПМЭФ. Экономика, влияние СВО, итоги года

Владимир Путин предлагает расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса.
Президент также предложил включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.
Российский товарооборот со странами, которые не поддаются хамскому давлению, вырос в разы, заявил Путин.
Президент отметил, что многополярный миропорядок укрепляется, это неизбежный процесс.
Курс на открытость экономики - важный принцип для России, мы не свернули на путь самоизоляции, заявил Путин.
На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, рассказал Путин.
Путин: многие бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад на российский рынок.
По его словам, Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения.
Путин: за прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков.
Путин: нам пророчили, что экономика России станет закрытой и административно-командной, но мы выбрали другой путь.
Доходы населения в IV квартале вернулись к росту, эта тенденция в текущем году должна усилиться, сообщил Путин.
Транснациональные корпорации вышли с российского рынка под давлением, РФ «никого не выгоняла», заявил Путин.
Продукция этих компаний теперь производится в РФ под другими названиями, отметил он.
Оставшиеся компании мы считаем отечественными, добавил Путин.
Путин о росте ненефтегазовых доходов: «Все спрашивали, когда же мы слезем с нефтяной иглы, и вот тенденция такая набирает обороты».
Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны, заявил Путин.
Путин: инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, в том числе, в Еврозоне. Так, сейчас она составляет 2,9%, отметил он. Безработица находится на историческом минимуме — 3,3%.
Путин: макроэкономические тенденции набирают силу, ВВП вырос на 3,3%.
Президент ожидает рост ВВП РФ по итогам года около 1,5-2%.
Рост ВВП позволит российской экономике сохранить место в ряду ведущих в мире, отметил он.
Второй квартал 2022 года стал самым сложным для российской экономики — Путин.
По его словам, выбранная экономическая стратегия сработала.
Путин заявил, что выступление будет посвящено развитию России. По его словам, оно адресовано, в том числе, партнерам РФ, чтобы понять, «стоит ли с Россией иметь дело».
Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун начали выступление на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума.
Также Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ за усилия «по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на Украине, связанных с обменом удерживаемых лиц» и решению других проблем подобного рода. Об этом говорится на сайте Кремля.
В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян назвал Путина другом.
Также в ходе переговоров с Путиным Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине.
«Что касается Украины, спасибо за ваши слова, знайте, что, если ОАЭ могут сыграть какую-то еще роль по стабилизации обстановки, в гуманитарных вопросах, мы готовы этому всячески содействовать», — сказал президент ОАЭ.
В течение дня Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже осмотрели стенд ОАЭ на форуме, а также провели переговоры.
Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении количества российских туристов в ОАЭ в 2022 году: «В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему. До этого было 300 тысяч», — сказал глава российского государства.
В свою очередь лидер ОАЭ заявил, что его страна намерена в 2023 году принять 1 млн российских туристов.
«Сотрудничество между [представителями] частного сектора двух стран имеет важное значение. Господин президент, я хочу сказать, что туризм между ОАЭ и Россией существенно развивается. В этом году мы надеемся принять миллион российских туристов», — сказал президент ОАЭ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время осмотра павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ, 16 июня 2023 годаАлексей Никольский/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе выступления на ПМЭФ затронет тему спецоперации на Украине и ее влияния на российскую и глобальную экономику.
«Нельзя, конечно, обойтись и без специальной военной операции, без влияния специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО и которые развиваются по своим траекториям, и о том, наверное, насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации», - сказал Песков.
15 июня он сообщил, что выступление Путина будет «объемным». Ожидается, что глава государства даст оценку российской экономике за прошлый год и «очертит основные перспективы».