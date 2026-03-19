Лукашенко после переговоров с Коулом помиловал 250 осужденных

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 осужденных, сообщает «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА).

«Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все обращения до внесения Лукашенко были рассмотрены правительственной комиссией под руководством генпрокурора. При принятии решения глава государства учитывал мнение членов этой комиссии. В итоге принято решение о помиловании 250 лиц.

19 марта стало известно, что белорусский лидер помиловал ряд политзаключенных после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом. В списке освобожденных: политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко. Также помилованы журналистка Катерина Андреева, бывший сотрудник таможни Николай Куляшов, активист Ким Самусенко и другие лица, осужденные по делам, связанным с участием в протестных акциях.

До этого Лукашенко во время переговоров с делегацией США в Минске заявил, что в стране нет так называемых политзаключенных, а есть правонарушители.

Ранее Лукашенко разрешил оппозиционеру Статкевичу вернуться домой.

 
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
