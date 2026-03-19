Россия, КНР и Турция готовы содействовать урегулированию вокруг Ирана

Россия, Китай и Турция и другие государства-единомышленники готовы содействовать урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД такж отметили, что РФ выступает за создание условий для сосуществования в мире и безопасности дружественных России арабских стран и Исламской Республики. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва на протяжении нескольких лет продвигает инициативу по коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

«Готовы и впредь оказывать конструктивное содействие в урегулировании конфликта и устранении имеющихся противоречий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами», — подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что конфликт в Иране напрямую угрожает глобальной энергобезопасности и уже нанес ущерб мировой экономике. По ее словам, при дальнейшем затягивании войны на Ближнем Востоке не исключен взлет цен выше $150- $200 за баррель.



