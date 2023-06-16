«Они будут подлежать уничтожению». В России обсуждают, где сбивать «украинские» F-16

Российские власти снова подняли вопрос возможных поставок истребителей F-16 Украине. Президент Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что самолеты будут гореть точно так же, как и западные танки, переданные ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что ответ на прибытие американских истребителей на Украину будет военно-техническим. Он объяснил, что эти самолеты могут быть оснащены под ядерное оружие, и Москва уже дала понять Вашингтону, что будет сбивать их над территорией Украины. При этом военные эксперты все больше склоняются к версии, что польские или немецкие авиабазы могут быть использованы для взлета переданных Киеву F-16.

Россия даст военно-технический ответ, если западные страны поставят Украине истребители F-16 и те будут принимать участие в боевых действиях. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

«F-16 — это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», — сказал министр.

Он напомнил, что эти американские истребители имеют возможность нести на себе ядерное оружие, что Москва, разумеется, воспринимает как прямую угрозу. По словам Лаврова, Россия публично в рамках «ядерной пятерки» ООН (Китай, Россия, Великобритания, США, Франция) сделала серьезный демарш против передачи Украине F-16.

«Американцы пытались отнекиваться и говорить, что «неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие». А мы ответили им, что даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, они не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием от того, который несет ядерное оружие», — пояснил глава ведомства.

Говоря о вооруженных действий на Украине и накачивании Киева западным оружием, Лавров подчеркнул, что США и Великобритания являются главными выгодоприобретателями продолжающегося конфликта.

«У нас есть полное понимание необходимости полагаться исключительно на себя. И развивать отношения только с теми странами, которые проявляют готовность к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Без ведущих и ведомых, как это на Западе сейчас мы наблюдаем, когда англосаксы весь остальной коллективный Запад просто построили, говоря простым языком, и используют нынешнюю ситуацию, развязанную ими руками Украины войну против Российской Федерации, — используют для того, чтобы убирать конкурентов», — объяснил министр.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Тему потенциальных поставок F-16 Украине 16 июня поднял в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин. Он сделал акцент на том, что если Киев получит американские самолеты, то их будет ждать та же участь, что и другую западную технику, полученную Украиной.

«[Иностранные] танки горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое. И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и F-16», — заявил глава государства.

Украина рассчитывает получить до 50 истребителей F-16, обучение пилотов должно начаться уже в ближайшие недели. При этом НАТО пока не достигло окончательного решения по поводу поставок самолетов. Не исключается, что одной из первых стран, которая решит отправить истребители Киеву могут стать Нидерланды.

При этом военные эксперты объясняли, что главной проблемой ВСУ при использовании американских самолетов станет отсутствие инфраструктуры для ремонта и обслуживания, а также необходимых для них взлетных полос и аэродромов. 15 июня председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила в качестве хаба использовать немецкие аэродромы для переданных Украине F-16.

Еще весной аналитики не исключали, что базу для поставленных ВСУ истребителей может предоставить Польша. После слов Штрак-Циммерман шеф бюро ВГТРК в Берлине Михаил Антонов также допустил, что Варшава первой может предоставить Киеву свои военные авиабазы для взлета F-16.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о возможности нанесения ударов по украинским истребителям F-16, если они будут базироваться в других странах ответил отрицательно. При этом он отметил, что в любом случае эти самолеты будут летать над украинской территорией.

«Если они будут работать на территории Украины — они будут подлежать уничтожению, так же как и вся другая иностранная военная техника», — сказал Песков.