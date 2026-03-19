Житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции

Мужчина открыл огонь по сотрудникам военной полиции в Чаплыгинском округе Липецкой области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в мессенджере Мах.

Инцидент произошел 19 марта.

«В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Стрелок задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

16 марта в селе Стефановка в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы. Злоумышленник также поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение. По данным МВД, стрелок применил неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента одного сотрудника полиции госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь. Нападавшего нейтрализовали в ходе перестрелки.

Ранее в Забайкалье местный житель застрелил сотрудника военной полиции.