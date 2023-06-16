«Любой конфликт должен заканчиваться». Зеленскому привезли из Африки мирный план

В Киеве завершилась встреча африканской делегации с Владимиром Зеленским. Возглавлявший миссию президент ЮАР Сирил Рамафоса по ее итогам заявил, что призвал к скорейшему завершению конфликта. Но Зеленский в ответ сказал, что сейчас переговоры с Москвой бесполезны и в целом не понял, зачем африканцы едут после Украины в Россию. Он посчитал, что сейчас прекращение огня приведет лишь к заморозке боевых действий, а новые Минские соглашения украинцам не нужны. В субботу лидеры стран Африки должны прибыть в Петербург, где они встретятся с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла и логики в поездке африканской делегации в Россию 17 июня. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который в пятницу посетил Киев во главе мирной миссии лидеров африканских стран.

«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что Украина заинтересована в привлечении стран Африканского союза к украинской «формуле мира», но «конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы». При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет нового аналога Минских соглашений. Он подчеркнул, что мирные переговоры с Москвой возможны только при условии вывода российских войск, а диалог с российской стороной сейчас приведет лишь к заморозке конфликта.

РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом пятничных переговоров в Киеве, сообщили, что африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию конфликта, но не стали разглашать его детали до встречи с российским руководством. Собеседник агентства уточнил, что делегация не отказывается от своих целей по достижению мира и едет в Россию, чтобы выслушать другую сторону.

«Мы уже прошли Минск, мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну», — добавил украинский президент. По итогам встречи с Рамафосой он предложил провести саммит «Украина — Африка» для укрепления отношений между Киевом и этим регионом.

Рамафоса в свою очередь призвал как можно быстрее закончить конфликт.

«Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — сказал президент ЮАР на итоговой пресс-конференции.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, также приехавший на Украину в составе африканской делегации, по итогам встречи с Зеленским отметил, что из-за боевые действия приводят не только к страданиям украинцев, но затрагивают и жизнь мирных египтян.

Сирил Рамафоса прибыл в Киев утром 16 июня на поезде из Варшавы вместе с лидерами Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских островов. Во время начала его визита в украинской столицы объявили воздушную тревогу, в местных пабликах начали появляться сообщения о якобы ракетных ударах. Однако представители африканской делегации заявили, что не слышали ни взрывов, ни звуков сирены. При этом части делегации — прибывшим на день раньше журналистам и сотрудникам службы безопасности ЮАР — не разрешили выйти из самолета в Варшаве. Польские власти объяснили, что на борту африканского самолета находятся незаявленные изначально лица и незадекларированное оружие. Члены делегации назвали происходящее расизмом и саботажем обеспечения безопасности Рамафосы.

После Украины африканская делегация должна направиться в Россию. В Кремле утром в пятницу заявляли, что президент Владимир Путин встретится с лидерами стран Африканского союза 17 июня в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит международный экономический форум.

В Киеве Рамафоса заявил, что хотел бы встретиться с Путиным лично. «То, что я собираюсь сделать — провести двустороннюю встречу с президентом Путиным, чтобы также обсудить саммит БРИКС», — сказал он. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил подобной встречи.

На фоне российско-украинского турне Рамафосы власти ЕС заявили, что Брюссель не станет поддерживать африканскую мирную инициативу, если она будет предполагать заморозку вооруженного конфликта. Reuters накануне прибытия африканцев на Украину предположило, что они могут предложить несколько мер по урегулированию конфликта: отвод российских войск, перемещение ядерного оружия из Белоруссии, приостановку действия выданного МУС ордера на арест Путина, снятия части западных санкций с России и выполнения требований Москвы по зерновой сделке.