Иран впервые применил ракеты Nasrallah для атак на НПЗ Израиля

Иран в ходе ударов по израильским нефтеперерабатывающим заводам впервые применил ракеты системы Nasrallah. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«В ходе операции по поражению НПЗ Хайфы и Ашдода в Израиле впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая ракета Qadr)», — говорится в сообщении.

До этого представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке после выполнения боевого задания над Ираном. Сообщалось, что силы ПВО Исламской Республики впервые сбили американский истребитель F-35.

19 марта Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе. В этот же день Исламская Республика нанесла удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Также атаке подвергся офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве. В КСИР сообщили, что наносят удары в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и атаку на министра разведки Эсмаила Хатиба.



Ранее глава американской нацразведки заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране различаются.