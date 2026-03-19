Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

КСИР: Иран впервые применил ракеты Nasrallah для атак на НПЗ Израиля
Rami Shlush/Reuters

Иран в ходе ударов по израильским нефтеперерабатывающим заводам впервые применил ракеты системы Nasrallah. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«В ходе операции по поражению НПЗ Хайфы и Ашдода в Израиле впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая ракета Qadr)», — говорится в сообщении.

До этого представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке после выполнения боевого задания над Ираном. Сообщалось, что силы ПВО Исламской Республики впервые сбили американский истребитель F-35.

19 марта Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе. В этот же день Исламская Республика нанесла удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Также атаке подвергся офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве. В КСИР сообщили, что наносят удары в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и атаку на министра разведки Эсмаила Хатиба.

Ранее глава американской нацразведки заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране различаются.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!