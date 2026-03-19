Российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты в Иран и Израиль

Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) для российских авиакомпаний по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно заявлению ведомства, полеты российских перевозчиков в эти страны, а также транзит через их воздушное пространство приостановлены до 23:59 мск 27 марта 2026 года.

Агентство также рекомендовало авиакомпаниям при выполнении рейсов в страны Персидского залива использовать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств, соблюдая меры безопасности и отслеживая рекомендации авиационных властей.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого лава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что со 2 по 11 марта из стран Ближнего Востока вывезли 59 тысяч россиян 284 рейсами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее отдыхающие в ОАЭ россияне попали в эпицентр работы ПВО.

 
