Пьяный петербуржец жестоко избил 75-летнего пенсионера

В Петербурге полиция задержала 21-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении 75-летнего пенсионера, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 16 марта у дома 141 по улице Савушкина. По данным полиции, неизвестный в ходе конфликта избил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

На следующий день, 17 марта, у дома на Туристской улице задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний петербуржец. По предварительной информации, во время нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в нападении задержали местного жителя, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь.

Ранее в Истре мужчина битой забил пенсионерку.