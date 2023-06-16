«Будьте здоровыми и богатыми». Самые яркие цитаты Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, рассказал об актуальном состоянии российской экономики и как она справилась с санкционным давлением западных стран. По его словам, II квартал 2022 года был для экономики самом сложным, однако власти приняли верную стратегию. Также он высказал свое отношение к нацизму на Украине, рассказал о наращивании партнерства с дружественными странами и объявил, что нынешние изменения в мире носят необратимый и глубинный характер. Ключевые цитаты из выступления президента России — в нашем материале.

По итогам пленарной сессии ПМЭФ «Газета.Ru» собрала главные цитаты выступления Владимира Путина.

Экономические итоги

– Второй квартал 2022 года стал самым сложным для российской экономики. Выбранная тогда экономическая стратегия сработала.

– Инфляция в России близка к историческому минимуму и составляет 2,9%. Уровень безработицы — 3,3%. Это самый низкий показатель за всю историю современной России.

– Мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты.

– Мы не зря добивались макроэкономической устойчивости. Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит обеспечили работой предприятия и компании. И при этом не допустили раскачки цен.

– В апреле ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента, по оценкам Международного валютного фонда.

– В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%.

– Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. К сожалению, они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит.

– Те, кто у нас остался, работают и собираются работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим.

– За прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию торговых знаков.

– Не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад.

– Нам пророчили, что Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что мы сделали абсолютно правильно.

– Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики.

Бизнес и международные связи

– Западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию, а это дорогого стоит. По-моему, иногда об этом некоторые деятели забывают.

– У России есть не только партнеры и друзья, но и недоброжелатели, прямо так скажем. Они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической монополии.

– Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер.

– Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий.

– Заморозка счетов за рубежом происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой и средневековье.

Речь идет о заморозке активов Банка России и российских предпринимателей в западных странах.

– У нашего народа есть меткая поговорка: где родился — там и пригодился. <...> Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию.

– Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны.

– По многим направлениям в использовании новых принципов «цифрового государства» мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт.

– Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда.

Спецоперация на Украине

– Мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях.

– Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны.

– Война на Украине, на Юго-Востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке и спонсоров на Западе в 2014 году. Но об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить.

– Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику — ничего не останется. Все, на чем они воюют, и все, что используют, — это все извне привносится. Так долго не навоюешь.

– У меня много друзей-евреев — с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. <…> Это не шутка, не ирония, понимаете. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера.

Так Путин ответил на вопрос модератора пленарной сессии, политолога Дмитрия Саймса о том, как соотносится «денацификация» Украины с тем фактом, что президент Владимир Зеленский – еврей.

– Ведь темпы роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами Еврозоны больше даже, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что «вот, вы попадете в зависимость от Китая», а вы? Не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете, в чем дело? Попали давно уже.

– У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики.

– Они сами все делают своими руками, это дает мне полное основание полагать, что сегодняшние политические элиты злоупотребляют доверием американского народа.

Так Путин прокомментировал постепенный отказ разных стран мира от американского доллара во взаимных расчетах.

– НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине, о чем тут говорить. Поставки идут военной техники, тяжелой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолетов.

– Танки, в том числе «Леопарды», горят. Так же будут гореть и F-16. Но если они будут базироваться за пределами Украины, нам надо будет посмотреть, как их поражать.

– Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве?

– У нас такого [ядерного] оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят.

– Знаете, я не вижу здесь (в отъезде россиян за рубеж из-за начала СВО – «Газета.Ru») ничего плохого. <...> Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.

– Экс-президент Франции Жак Ширак на вопрос, почему лидеры США так ведут себя по отношению к нам, ответил: «Потому что некультурные»».

– Президент США Байден — взрослый человек и умный политик, не мне его учить. Пусть Байден делает так, как считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам России.

– Будьте здоровыми и богатыми.

Такое пожелание дал Путин присутствующим на сессии участникам и зрителям.