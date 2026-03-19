Женщина попала в тюрьму после того, как похвасталась, что живет в Таиланде на пособия

Блогерша учила подписчиков, как зарабатывать на пособиях, и угодила в тюрьму
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка делилась в TikTok «советами», как обманывать государство и жить на пособия, и попала в тюрьму, пишет The Sun.

Эллис Мэтьюз, 35-летняя жительница Ланкашира, сбежала из Великобритании во время беременности и стала вести роскошную жизнь в Таиланде. В роликах, опубликованных в TikTok, она хвасталась, что получает £2300 ежемесячно от государства.

Женщина утверждала, что уже четыре года живет на пособие по инвалидности после того, как сообщила Министерству труда и пенсий о наличии у нее шести психических расстройств.

Мэтьюз делилась «советами», как обманывать систему, живя за границей, но в конце концов ее таиландская виза истекла, и женщина попала в тюрьму. В прошлом году ее депортировали из Паттайи без четырехлетнего сына.

После возвращения на родину Эллис арестовали, в итоге она получила 26 месяцев тюрьмы за торговлю кокаином и хранение наркотиков. При вынесении приговора суд учел 108 дней, которые британка провела в тайской тюрьме с крысами и тараканами.

Теперь Мэтьюз отбывает наказание в женской колонии. Она призналась, что, находясь в Таиланде, не получала британских выплат, а видео о пособиях снимала, чтобы «набрать больше подписчиков и заработать немного денег».

«Это был большой обман, вот и все. Я понимаю, почему люди были злы и расстроены из-за этого», — добавила она.

Ранее на Камчатке учительница украла детских пособий на 2 млн рублей.

 
