Германия отказалась пополнять истощенный помощью Украине бюджет ЕС

Долгосрочному бюджету ЕС могут потребоваться дополнительные взносы со стороны стран-участников. Бюджет был рассчитан в 2020 году, но ряд обстоятельств, в том числе обострение конфликта на Украине привели к дефициту средств. Германия, еще до оглашения результатов анализа бюджета, заявила, что не будет вносить деньги, так как сама испытывает финансовый дефицит.

Возможно, Еврокомиссия потребует дополнительные выплаты в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы от членов союза. В ЕК считают, что он «исчерпан до предела» в том числе из-за помощи Украине в связи со спецоперацией России. Германия, как заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, не намерена вносить дополнительные деньги в бюджет ЕС. Об этом пишет Die Welt.

В интервью немецкому агентству печати политик подчеркнул, что в Германии и так напряженная ситуация с федеральным бюджетом.

«Ввиду необходимых сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза», — сказал Линднер. В других государствах, пишет СМИ, придерживаются той же позиции.

Тем временем долгосрочный бюджет проверяется Еврокомиссией. 20 июня ЕК намерена представить результаты проверки.

Глава Минфина Германии отметил: прежде чем увеличивать взносы со стороны членов ЕС и требовать от них дополнительные вложения, недостаток средств должен быть перекрыт за счет перераспределения ресурсов или использования существующей резервной суммы в бюджете ЕС на случай непредвиденных обстоятельств.

Отмечается, что должна быть четкая расстановка приоритетов, «сосредоточенная на неизбежных потребностях в дополнительном финансировании, которые вытекают, например, из юридических обязательств ЕС».

Сегодня, 16 июня, министры финансов ЕС встречаются в Люксембурге. В первую очередь они будут обсуждать планы реформ долговых правил ЕС.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что бюджет ЕС не пострадает из-за решения Германии.

В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что, помимо бюджета, ЕС владеет различными финансовыми инструментами, которые необходимо время от времени пополнять.

Так, есть фонд преодоления ЧС, специальный банковский фонд (для поддержки банков в трудных ситуациях), фонд помощи третьим странам, помощи кандидатам на вступление в ЕС.

Вместе с тем политолог признал, что «Германия является главным плательщиком в бюджет ЕС».

О том, что могут потребоваться дополнительные взносы от стран ЕС, еще в январе этого года предупреждал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Нам необходимо в каком-то смысле пополнить бюджет ЕС, потому что многие резервы были использованы в первые годы», — пояснил он.

По его словам, дополнительные средства необходимы, чтобы профинансировать растущий список приоритетов, в том числе поддержку Украины и устранения в этой стране последствий спецоперации России.

Семилетний бюджет ЕС был согласован в 2020 году в размере €1,8 трлн ($2 трлн) в 2020 году, в том числе туда включен фонд восстановления после пандемии коронавируса, финансируемый за счет совместных займов.

Но усиление боевых действий на Украине, энергетический кризис, а также необходимость поддерживать европейские компании для противодействия закону США о климате стоимостью $369 млрд стали серьезной нагрузкой на бюджет союза.