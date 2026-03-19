Столетний автор музыки к «Бриллиантовой руке» раскрыл секрет счастья

Композитор заявил, что счастье зависит от способности забывать плохое
Алексей Никольский/РИА Новости

Композитор Александр Зацепин раскрыл секрет счастливой и долгой жизни. Столетнего автора музыки к «Бриллиантовой руке», выступившего на своем юбилейном вечере, цитирует NEWS.ru.

Мероприятие прошло в Большом зале Кремлевского дворца при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Свою жизнь, говорит Зацепин, он прожил счастливо. По мнению композитора, счастье зависит от способности забывать плохое.

«Счастье — это меньше печали, меньше огорчений. Все плохое надо забывать, так, чтобы не вспоминать. Вот счастье оно и получается», — сказал он.

Композитор отпраздновал столетие 10 марта.

До этого Александр Зацепин назвал причиной долголетия хорошую генетику. Помимо этого, композитор старается поддерживать себя в форме с помощью стабильного режима сна и зарядки. Артист выработал определенные упражнения, которые делает каждый день.

Ранее Путин поздравил Александра Зацепина и заявил о его неповторимом почерке.

 
