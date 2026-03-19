ФИФА не намерен отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях

В ФИФА отказались отстранять Израиль от международных турниров
Ueslei Marcelino/Reuters

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об отказе организации вводить санкции против израильских команд. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в соцсети X.

«Не следует предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остаётся нерешённым и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. Исламская республика в ответ запускает ракеты и беспилотники по Израилю и странам Персидского залива.

Ранее стало известно о возможных санкциях в адрес сборной Ирана за отказ от участия в ЧМ-2026.

 
