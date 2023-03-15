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Политика

Военная операция на Украине. День 385-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 385-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что американские беспилотники собирают разведданные, чтобы потом передать их Киеву для нанесения ударов по российским силам и территории России. Ранее такой беспилотник упал в акватории Черного моря. Россияне с приобретенным гражданством РФ могут лишиться его за измену родине или дискредитацию спецоперации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:09

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает транслировать события спецоперации РФ на Украине.

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