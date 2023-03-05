Военная операция на Украине. День 375-й

9:10

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в штабе группировки заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации на Украине на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Особое внимание министр обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава и организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений.