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Политика

Военная операция на Украине. День 375-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 375-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Экс-президент США Трамп выразил уверенность в том, что за 10 минут смог бы убедить руководство ЕС увеличить помощь Киеву. И решить конфликт на Украине за сутки. По данным NBC, в Соединенные Штаты прибыли два украинских летчика, навыки которых собираются оценить американские специалисты. Во время обстрела Юрьевки в ЛНР погиб мирный житель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:10

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в штабе группировки заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации на Украине на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Особое внимание министр обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава и организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений.

8:49

Группа солдат ВСУ, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР — ТАСС со ссылкой на слова подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Он пояснил, что основания предположить, «что это украинские военнослужащие, самовольно оставившие позиции и не желающие принимать участия в ведении боевых действий», дает их «обособленный образ жизни».

8:27

8:18

8:15

При обстреле со стороны ВСУ 4 марта поселка городского типа Юрьевки в ЛНР погиб мирный житель. Об этом сообщили в республике. Отмечается, что еще двое мужчин ранены.

Вечером того же дня при обстреле города Сватово пострадала местная жительница.

Утверждается, что вечером 4 марта украинские военные выпустили по Юрьевке две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Тогда же они обстреляли Сватово, выпустив один снаряд калибра 155 мм, пишет ТАСС.

8:11

Ночью украинские СМИ сообщали, что город Днепр частично обесточен.

8:04

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации на Украине.

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