Военная операция на Украине. День 375-й

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в штабе группировки заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации на Украине на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.
Особое внимание министр обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава и организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений.
Группа солдат ВСУ, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР — ТАСС со ссылкой на слова подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он пояснил, что основания предположить, «что это украинские военнослужащие, самовольно оставившие позиции и не желающие принимать участия в ведении боевых действий», дает их «обособленный образ жизни».
При обстреле со стороны ВСУ 4 марта поселка городского типа Юрьевки в ЛНР погиб мирный житель. Об этом сообщили в республике. Отмечается, что еще двое мужчин ранены.
Вечером того же дня при обстреле города Сватово пострадала местная жительница.
Утверждается, что вечером 4 марта украинские военные выпустили по Юрьевке две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Тогда же они обстреляли Сватово, выпустив один снаряд калибра 155 мм, пишет ТАСС.