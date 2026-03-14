Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Российские бизнесмены остались под санкциями ЕС

Послы ЕС продлили на полгода санкции против россиян и компаний из РФ
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении на полгода списка санкций в отношении российских физических и юридических лиц, отказавшись исключить из него бизнесмена Михаила Фридмана, который ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Постоянные представители достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что решение не предусматривает исключений из черного списка. Под санкциями остались более 2,6 тыс. российских граждан и юрлиц.

Так, под санкциями остался финансист Михаил Фридман. В апреле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Но эти решения относились к периоду с февраля 2022 года по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного перечня.

Ранее в Азии предположили, что ЕС могут отменить санкции против РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!