Российские бизнесмены остались под санкциями ЕС

Послы ЕС продлили на полгода санкции против россиян и компаний из РФ

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении на полгода списка санкций в отношении российских физических и юридических лиц, отказавшись исключить из него бизнесмена Михаила Фридмана, который ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Постоянные представители достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что решение не предусматривает исключений из черного списка. Под санкциями остались более 2,6 тыс. российских граждан и юрлиц.

Так, под санкциями остался финансист Михаил Фридман. В апреле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Но эти решения относились к периоду с февраля 2022 года по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного перечня.

