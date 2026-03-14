В Иране назвали условия для прекращения конфликта с США и Израилем

Представитель властей Ирана Мохсен Резаи озвучил два условия Тегерана для прекращения войны. Об этом сообщает телеканал SNN.

По его словам, это выплата репараций Ирану со стороны США за нанесенный во время конфликта ущерб и вывод всех американских баз из Персидского залива.

Резаи подчеркнул, что только в этом случае Иран рассмотрит вопрос прекращения войны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее WSJ раскрыла потери армии США с начала операции против Ирана.