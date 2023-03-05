«Золотая корона» перестала отправлять переводы с карт подсанкционных банков из-за «требований партнеров»

Платежная система «Золотая корона» сообщила, что вынуждена отказывать в трансграничных переводах с карт подсанкционных российских банков из-за требований партнеров, которые проводят непосредственно выплату в других странах. Ранее клиенты «Тинькофф», Альфа-банка и других кредитных организаций пожаловались, что не могут отправлять деньги за рубеж при использовании Korona Pay. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В пресс-службе «Золотой короны» сообщили РБК, что платежная система не может проводить трансграничные переводы с карт российских банков из-за нежелания партнеров нарушать санкционный режим, введенный против нескольких кредитных организаций.

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — говорится в сообщении.

Так, выполнить переводы за рубеж не могут клиенты «Сбера», Альфа-банка и «Тинькофф». Пользователи при попытке осуществить перевод через мобильное приложение получают уведомление: «Для оплаты перевода необходимо выбрать или добавить карту другого банка».

Через «Золотую корону» из России и других стран можно переводить деньги в более чем 10 государств в различных валютах — долларах, евро, рублях и местных валютах в зависимости от страны.

Таким образом, посредники, которые проводят трансграничные операции «Золотой короны», направленные с карт подсанкционных банков, рискуют попасть под вторичные ограничения. Однако Korona Pay была не единственной системой, позволявшей отправлять деньги из России за рубеж.

Санкции против банков

В связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, а также с началом специальной военной операцией на Украине США, ЕС и другие страны начали вводить санкции против российских банков с конца февраля 2022 года. Так, американский Минфин ввел санкции против «Сбера», ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, «Альфа-банка», Россельхозбанка, МКБ и «Газпромбанка». Организации попали в список SDN — то есть гражданам и юрлицам США запрещается иметь дело с этими банками. В числе прочего, с банками прекратили взаимодействие международные платежные системы Visa и Mastercard. Оплата с карт этих систем проходит внутри России, поскольку процессинг любых «пластиковых» операций внутри страны обеспечивает Национальная система платёжных карт (НСПК). Всего под различными ограничениями находится более 30 российских банков.

Санкции также привели к невозможности оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах, к остановке работы систем Apple Pay и Samsung Pay. Приложения многих российских банков пропали из магазинов интернет-приложений AppStore и Google Play. Российские граждане в ответ на это начали открывать счета и получать карты в ближнем зарубежье — Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии и других странах.

Из-за приостановки работы Visa и Mastercard граждане РФ начали использовать за рубежом платежную систему «Мир», однако, несмотря на то, что против нее не вводились прямые санкции, в некоторых странах, где можно было расплачиваться картами «Мира», их перестали принимать. В Банке России это объяснили тем, что зарубежные кредитные организации сами принимают решения о работе с российской платежной системой. В итоге от работы с «Миром» отказались во Вьетнаме, Казахстане, Турции, Узбекистане и Шри-Ланке. В Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Южной Корее «Мир» продолжает работать.

Опасения зарубежных банков связаны с предостережением Минфина США о возможности введения санкций против российской платежной системы — это значит, что иностранные кредитные организации, которые сотрудничают с «Миром», попадут под вторичные ограничения. Несмотря на то, что Минфин США в середине сентября ввел санкции против НСПК, «Мир» под прямыми ограничениями так и не находится.

Также для использования в иностранных государствах россияне с конца февраля 2022 начали оформлять карты российских банков с китайской платежной системой UnionPay, которая принимается за рубежом.

Отключение от SWIFT

Одним из шагов, которые, по представлению европейских и американских властей, должен был значительно повлиять на работу банковской системы РФ, было отключение российских банков от системы SWIFT. 14 июня 2022 года от системы отключили «Сбер», »Московский кредитный банк» и Россельхозбанк.

С 12 марта 2023 года от SWIFT отключат ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В ВТБ сообщили, что отключение от SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России, однако клиентам-физлицам за рубежом переводить деньги уже нельзя.

Еще после первых отключений от SWIFT в 2022 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская финансовая система, несмотря на санкции, продолжит бесперебойную работу. По ее словам, это станет возможным благодаря Системе передачи финансовых сообщений, которая заменит SWIFT внутри страны.

Добрались до всех

25 февраля 2023 года «Тинькофф» и Альфа-банк попали в 10-й пакет санкций Евросоюза. Санкции против них ЕС объяснил тем, что сектор, в котором они работают, обеспечивает «существенный доход» российскому государству, а также их ролью в экономике: эти банки включены в список системно значимых. Их зарубежные активы подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Им запрещено проводить операции с евро. Также их отключили от системы SWIFT.

В список ЕС попали и связанные с Альфа-банком компании на Кипре (Alfa Capital Markets LTD), в Нидерландах (Amsterdam Trade Bank NV), а также материнскую ABH Holdings (Люксембург).

Для «Тинькофф» попадание под санкции стало первым. Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, основными акционерами которых являются западные банковские группы, остаются единственными неподсанкционными кредитными организациям.