Уфимка напала с двумя ножами на бойфренда и ударила полицейского

В Уфе осудили женщину, которая изрезала мужчину двумя ножами и избила ногами

Жительницу Уфы осудили за нападение на сожителя и полицейского, сообщили в прокуратуре республики.

Перед судом предстала 31-летняя женщина, в июне 2025 года на фоне ревности она во время конфликта с сожителем нанесла ему несколько ударов двумя ножами по телу и не менее 17 ударов ногами по голове и туловищу.

Мужчине удалось выбрать в коридор и попросить соседей о помощи, они вызвали скорую. Пострадавшего доставили в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Тем временем нападавшая была доставлена в отдел полиции, где ударила полицейского рукой по лицу. В отношении женщины возбудили дело по двум статьям (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Она частично признала вину.

Калининский районный суд приговорил ее к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскал 700 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

