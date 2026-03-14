Коростелев стал десятым в марафоне на этапе Кубка мира

Коростелев занял десятое место в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Российский лыжник Савелий Коростелев занял десятое место в марафонской гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 53 минуты 2,4 секунды, отстав от победителя на 1 минуту 24,2 секунды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Победу в гонке одержал норвежец Эйнар Хедегарт, показавший время 1 час 51 минута 38,2 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Харальд Амундсен с отставанием 0,4 секунды, третье место занял Мартин Нюэнгет (+1,1). Весь топ-8 гонки заняли представители Норвегии.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в FIS восхитились Коростелевым.