Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Коростелев стал десятым в марафоне на этапе Кубка мира

Коростелев занял десятое место в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев занял десятое место в марафонской гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 53 минуты 2,4 секунды, отстав от победителя на 1 минуту 24,2 секунды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Победу в гонке одержал норвежец Эйнар Хедегарт, показавший время 1 час 51 минута 38,2 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Харальд Амундсен с отставанием 0,4 секунды, третье место занял Мартин Нюэнгет (+1,1). Весь топ-8 гонки заняли представители Норвегии.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в FIS восхитились Коростелевым.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
