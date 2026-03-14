СМИ сообщили о взрыве на крупнейшем НПЗ в Техасе

PressTV: в Техасе после взрыва загорелись топливные резервуары на крупном НПЗ
В американском штате Техас произошло чрезвычайное происшествие на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает PressTV со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, после мощного хлопка на предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, загорелись резервуары с топливом.

Сообщается, что крупный пожар продолжается уже несколько часов. На месте работают пожарные расчеты, которые пытаются локализовать возгорание.

Точные причины произошедшего пока не установлены. Власти рассматривают различные версии случившегося.

Среди возможных причин, по данным СМИ, рассматривается атака, к которой могут быть причастны один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы, а также КСИР — Корпус стражей исламской революции. Официального подтверждения этой информации пока нет, обстоятельства происшествия уточняются.

До этого взрыв произошел в церкви Abundant Life Fellowship в городке Бунвилл на севере американского штата Нью-Йорк. По данным журналистов, пострадавшие попали в больницу в тяжелом состоянии, при этом здание церкви получило критические повреждения и не подлежит восстановлению.

Ранее после атаки БПЛА на Афипском НПЗ в Краснодарском крае начался пожар.

 
