Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине

Зеленский заявил, что американцы не покидают США ради встречи с ним

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине затянулись как сериал «Санта-Барбара» из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Суспільне».

По словам политика, американцы заявили, что готовы к встрече с Зеленским, но только на территории Соединенных Штатов, поскольку ближневосточный конфликт и ситуация вокруг него запрещают им покидать страну.

Зеленский отметил, что украинская делегация была готова вылететь в Вашингтон или Майами. Предложение о проведении переговоров в Турции или Швейцарии США отвергли, добавил украинский лидер.

Как и где пройдет следующий раунд переговоров, зависит от США, поскольку именно они являются организаторами встречи. Киев ждет ответа от Вашингтона, резюмировал Зеленский.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

