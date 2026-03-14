Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине затянулись как сериал «Санта-Барбара» из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Суспільне».

По словам политика, американцы заявили, что готовы к встрече с Зеленским, но только на территории Соединенных Штатов, поскольку ближневосточный конфликт и ситуация вокруг него запрещают им покидать страну.

Зеленский отметил, что украинская делегация была готова вылететь в Вашингтон или Майами. Предложение о проведении переговоров в Турции или Швейцарии США отвергли, добавил украинский лидер.

Как и где пройдет следующий раунд переговоров, зависит от США, поскольку именно они являются организаторами встречи. Киев ждет ответа от Вашингтона, резюмировал Зеленский.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Подробнее --― в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский оценил прогресс по разработке гарантий безопасности для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!