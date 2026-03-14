В Израиле оценили идею вывезти в Россию обогащенный уран из Ирана

Посол Израиля в РФ Одед Йосеф в интервью RTVI заявил, что, возможно, в будущем удастся достичь соглашения, которое станет гарантией того, что у Ирана не останется возможностей для обогащения урана. Так израильский дипломат отреагировал на предложение Москвы вывезти иранский обогащенный уран для хранения или переработки.

По его словам, к решению проблемы, связанной с Ираном, можно было бы подойти комплексно, используя другие способы, «отличные от тех, которые мы вынуждены применять в данный момент».

Йосеф также полагает, что с Исламской Республикой нужно урегулировать не только ядерный вопрос, но и ракетную программу «поддержки Тегераном своих прокси в регионе».

Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия готова принять иранский обогащенный уран и вернуть Исламской Республике уран более низкого, даже природного уровня обогащения.

На прошлой неделе «Росатом» на фоне военной операции Израиля и США против Ирана объявил о полной остановке строительных работ на АЭС «Бушер» в Исламской Республике. 3 марта сотрудников корпорации начали эвакуировать с этой электростанции.

По словам Лихачева, президент РФ Владимир Путин лично участвует в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности российских сотрудников АЭС «Бушер» и держит ситуацию на личном контроле.



Ранее Трамп отклонил предложение Путина по иранскому урану.