Стало известно, как далеко пролетели запущенные КНДР ракеты

ОКНШ: баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров
KCNA

Северокорейские баллистические ракеты пролетели около 350 километров. Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ), его цитирует РИА Новости.

В южнокорейском военном ведомстве уточнили, что точные характеристики выпущенных снарядов в настоящее время детально анализируются Южной Кореей и США.

Кроме того, военные усилили наблюдение и боевую готовность на случай дополнительных запусков, обмениваясь информацией о ракетах с США и Японией, добавили в ОКНШ.

Пхеньян в субботу произвел пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря из района Сунан. Позднее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, которая уже упала.

Информация о дальности полета и высоте снаряда пока не приводится.

До этого сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, заявив, что подобные маневры несут явную угрозу для КНДР.

Последний раз Пхеньян запускал баллистические ракеты в сторону Японского моря 27 января.

Ранее Ким Чен Ын наблюдал за испытанием крылатой ракеты с эсминца.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!