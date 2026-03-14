В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу

В Германии школьник без прав угнал автобус и поехал к подруге в другой город

В Германии 15-летний подросток угнал автобус и проехал около 140 км, чтобы подвезти свою подругу в школу. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел 13 марта. По данным правоохранителей, несовершеннолетний житель города Висбаден воспользовался мастер-ключом и угнал автобус со стоянки автобусного парка. Перед началом рабочего дня транспортное средство было полностью заправлено.

Когда сотрудники автопарка утром обнаружили пропажу, они сначала предположили, что один из водителей ночной смены мог по ошибке уехать на этом автобусе. Поэтому о пропаже не сразу сообщили в полицию.

За это время подросток успел доехать до города Карлсруэ. Там автобус обнаружил и остановил полицейский патруль.

В салоне вместе с водителем находилась его 14-летняя подруга. По данным полиции, он подобрал ее незадолго до остановки и вез в местную школу.

Правоохранители подозревают подростка не только в угоне транспорта, но и в управлении автобусом без водительских прав. Его доставили домой и передали родителям.

Автобус вернули транспортной компании, при этом он не получил никаких повреждений, отметили в полиции Висбадена.

