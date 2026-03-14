Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу

Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Германии 15-летний подросток угнал автобус и проехал около 140 км, чтобы подвезти свою подругу в школу. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел 13 марта. По данным правоохранителей, несовершеннолетний житель города Висбаден воспользовался мастер-ключом и угнал автобус со стоянки автобусного парка. Перед началом рабочего дня транспортное средство было полностью заправлено.

Когда сотрудники автопарка утром обнаружили пропажу, они сначала предположили, что один из водителей ночной смены мог по ошибке уехать на этом автобусе. Поэтому о пропаже не сразу сообщили в полицию.

За это время подросток успел доехать до города Карлсруэ. Там автобус обнаружил и остановил полицейский патруль.

В салоне вместе с водителем находилась его 14-летняя подруга. По данным полиции, он подобрал ее незадолго до остановки и вез в местную школу.

Правоохранители подозревают подростка не только в угоне транспорта, но и в управлении автобусом без водительских прав. Его доставили домой и передали родителям.

Автобус вернули транспортной компании, при этом он не получил никаких повреждений, отметили в полиции Висбадена.

Ранее подросток в Кемеровской области угнал внедорожник и устроил погоню с полицией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!