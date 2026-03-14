Россияне стали отменять туры в Таиланд и на Бали

Россияне массово отменяют поездки в Таиланд и на Бали с потерей денег
Российские туристы на фоне эскалации ближневосточного конфликта начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали. Из-за этого они теряют десятки тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«Отдых был спланирован заранее, мы всей компанией решили отменить и затем взять новые билеты и отели. Пришлось потерять от 60 тысяч рублей за отмену, чтобы потом оформить возвратные билеты и гостиницы», — сказала собеседница агентства Александра.

Она рассказала, что многие ее знакомые на отдыхе в марте потеряли большие суммы, отменяя туры.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось о создании «русской экономики» на Бали.

 
