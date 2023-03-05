В США ждут переговоров между Москвой и Киевом — в случае военных успехов Украины

Президент США Джо Байден во время февральского визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России в рамках военного конфликта с Украиной, сообщает The Wall Street Journal. Как рассказали изданию неназванные западные чиновники, Байден считает, что переговоры между Москвой и Киевом будут возможны в том случае, если украинские войска добьются успехов на поле боя.

Американский президент Джо Байден в ходе визита в Польшу в феврале надавил на лидеров балтийских стран из-за их призывов «добиться поражения» России в конфликте с Украиной, пишет газета The Wall Street Journal.

«Байден во время визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению России», — приводит издание слова источника, знакомого с ходом переговоров.

В чем именно заключается это давление, газета не уточнила.

По информации издания, американский президент полагает, что кризис удастся разрешить дипломатическим путем — но только в том случае, если Украина добьется успехов на поле боя в ходе возможного контрнаступления весной и летом.

Вместе с тем, по данным WSJ, союзники Украины в Восточной Европе обеспокоены позицией некоторых западных стран о том, что Киев должен на каком-то этапе подготовиться к переговорам с Москвой. Они также опасаются скоординированных действий «крупных западных столиц», направленных на то, чтобы «склонить» президента Украины Владимира Зеленского к идее переговоров, отмечает неназванный европейский чиновник.

Страны Балтии наравне с Польшей выстраивают жесткую политическую линию по отношению к России и действиям ее руководства. В частности, премьер Польши Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявляли, что поражение России на Украине — в стратегических интересах этих государств. По мнению латвийского министра, это должно «восстановить мировой порядок», а также предотвратить повторение подобного в будущем. Похожую позицию в марте высказал и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он выразил мнение, что Россия «должна заплатить за экономическое восстановление Украины».

Подготовка к контрнаступлению Украины

3 марта президент США провел в Вашингтоне переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики обсудили в том числе ситуацию на Украине и «ожидаемое контрнаступление», которое, как надеются западные союзники Украины, поможет Киеву вернуть контроль над частью территорий. Эта встреча стала первым визитом Шольца в Белый дом с начала военных действий на Украине и вторым с момента его вступления в должность в декабре 2021 года.

В ходе переговоров Байден поблагодарил канцлера Германии за совместную работу, направленную на удовлетворение потребностей Украины и оказание помощи в обеспечении безопасности страны.

«Помимо военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была основательной», — сказал Байден.

В ответ Шольц заявил, что страны вступают в «очень, очень важный год» из-за «опасной угрозы миру», в качестве которой немецкий политик назвал Россию.

«Действительно важно, чтобы мы действовали вместе, чтобы мы организовывались синхронно», — сказал он и добавил, что важно продолжать помогать Украине.

Перед отъездом в Вашингтон Шольц выступил перед парламентом и заявил, что не может быть справедливого мира, если он фактически будет означать подчинение Украины Москве. По словам канцлера, Германия и ее партнеры работают над предоставлением гарантий безопасности, которые могли бы способствовать достижению «справедливого мира на условиях Украины».

Российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена вести переговоры на условиях украинских властей. Требования Киева предполагают в том числе выплату Россией компенсации ущерба от военных действий, а также отвод войск к границам Украины 1991 года.