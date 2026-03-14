Иран потребовал от ФИФА отозвать у США право на проведение ЧМ

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил о призыве Международной федерации футбола (ФИФА) лишить США статуса хозяйки чемпионата. Его слова передает телеканал SNN.

«ФИФА должна была забрать у США возможность проведения чемпионата мира. Мы заявили, что если Мексика и ФИФА смогут создать подходящие условия, тогда мы проведем свои матчи в Мексике, однако пока условия с учетом войны для этого не сложились. Я надеюсь, что условия сложатся таким образом, что наши ребята смогут принять участие в чемпионате мира, однако сейчас их нет», — сказал министр.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

