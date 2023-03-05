«Никто не ожидал, что мы легко откажемся от газа и нефти из России»: что рассказал Шольц в интервью СNN

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что западные страны договорились предоставить Киеву гарантии безопасности, однако время еще не пришло — это произойдет лишь после окончания конфликта на Украине. Также, по его словам, Германии необходимо наращивать производство вооружений: в частности, танков и систем противовоздушной обороны. Кроме того, он заявил, что ФРГ «с легкостью» отказалась от российского газа, не столкнувшись при этом ни с дефицитом энергоносителей, ни с экономическим кризисом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Западные страны готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, однако это произойдет лишь после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN.

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал он.

Также он обратил внимание, что западные страны не могут оказывать влияние на Киев, что могло бы привести к урегулированию конфликта. Тем не менее, он в очередной раз заявил, что ключевым параметром мирных переговоров должен стать отвод российских войск. Шольц также отметил, что решения по Крыму и Донбассу Украина должна принять самостоятельно.

В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований был отказ от расширения альянса на восток, от присоединения Украины к НАТО и военной деятельности на ее территории, от создания военных баз в постсоветских странах. Также речь шла о неразмещении дополнительных войск и вооружений на территории Европы и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем пунктам Запад ответил отказом.

После начала специальной военной операции, в сентябре 2022 года, Украина составила свой список гарантий безопасности, которые попросит у Запада. В документе назывались инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведданных, подготовка украинских военных силами ЕС и НАТО вооруженных сил под их эгидой. Странами, обеспечивающими ее безопасность, предлагалось назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Восточной и Центральной Европы и Балтии, а также Японию и Южную Корею. Было указано, что гарантии необходимы Украины для вступления в НАТО, которое — суверенное право и самостоятельное решение.

Детали предложения Киева В документе Киева указывалось, что Украина не должна ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством. Отмечалось, что задача гарантий — обретение территориальной целостности в международно признанных границах. Читать дальше

Гарантии Дуды и НАТО

20 февраля президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times призвал страны НАТО предоставить Украине «послевоенные гарантии безопасности». По его мнению, обещание таких гарантий от альянса было бы важно для Украины и «морального духа ее солдат». Польский президент отметил, что в Киеве понимают, что Украина сейчас не может вступить в НАТО, однако там ожидают от альянса партнерства с «какими-то гарантиями безопасности».

В конце февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал альянс подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Тогда же он заявил, что Запад поддерживает право Украины на самооборону, а на Россию «никто не нападает».

Однако ни Дуда, ни Столтенберг не озвучили каких-либо деталей будущих гарантий безопасности.

Вооружение Германии

В интервью CNN Шольц также заявил, что Германия намерена увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов, в том числе, танков и систем ПВО.

«Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам», - сказал он.

Вместе с этим Шольц от лица Евросоюза и США предостерег Китай от поставок вооружений в Россию, а также предупредил о последствиях. Китайские власти, по его словам, пообещали этого не делать.

«Мы попросили их не поставлять оружие в Россию <...>, и я относительно оптимистичен, что в этом случае наша просьба будет выполнена», — заявил он.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сейчас нет доказательств поставок Китаем оружия России. «Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», – сказала она.

В конце 2022 года Bloomberg узнал о планах ФРГ купить 35 американских истребителей пятого поколения F-35A за €10,5 млрд, поставки планируется завершить до 2029 года. Также предусмотрены закупка ракет класса «воздух — земля» и наземная инфраструктура. Сумма сделки составляет десятую часть от специального фонда для финансирования обороны республики, который насчитывает €100 млрд.

Также в июне 2022 года стало известно, что Германия планирует расширить контракт на поставку американских патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon. Ранее был заключен контракт на пять машин. Детали новой сделки не раскрываются, однако, по данным немецких СМИ, ФРГ оставила заявку на дополнительные семь самолетов.

Отказ от газа

Шольц также рассказал, что экономика Германии «с легкостью» справилась с отказом от российских газа, нефти и угля, при этом, не скатилась в кризис, не ощутила дефицита энергоносителей. Также, по его словам, это не привело к социальной нестабильности.

«Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с легкостью переживем ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа, нефти и угля в Германию и многие регионы Европы. Но мы это сделали. Суммарно мы израсходовали €300 млрд, чтобы стабилизировать экономику и обезопасить накопления обычных людей, чтобы они могли пережить рост цен и рост стоимости электроэнергии»,

- сказал Шольц.

Германия начала процедуру отказа от российских энергоресурсов после начала СВО. Сроки достижения полной независимости от них оценивались по-разному. Министр экономики Германии Роберт Хабек прогнозировал независимость от российского угля к осени 2022, нефти — к концу года, газа — к лету 2024-го, сохранив при этом уровень поставок из РФ в районе 10%. Германии удалось диверсифицировать поставки за счет СПГ, газа из Норвегии и Нидерландов и расконсервации угольных электростанций.