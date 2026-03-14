Подполковник Дэвис: США очень быстро теряют союзников в войне с Ираном

Соединенные Штаты очень быстро теряют союзников в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем мы терпим неудачу в Персидском заливе», — сказал военный.

Он назвал американскую операцию безрассудной, подрывающей интересы Соединенных Штатов в экономическом, военном и репутационном плане. По мнению Дэвиса, ситуация только ухудшится.

Накануне итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим выводит своих военнослужащих с базы в иракском Эрбиле, по которой был нанесен удар с применением беспилотников. По данным ведомства, пострадали несколько американских и французских военных. Один из французских солдат получил несовместимые с жизнью ранения.

Напряженность в отношениях между Испанией и США также возросла с начала американо-израильской кампании. Премьер-министр королевства Педро Санчес осудил американскую кампанию.

Ранее посольство РФ назвало вымыслом слова британского министра обороны Джона Хили о причастности к удару по базе в Ираке.