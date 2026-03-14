Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

США предрекли военный и экономический кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

Подполковник Дэвис: США очень быстро теряют союзников в войне с Ираном
Majid Asgaripour/Reuters

Соединенные Штаты очень быстро теряют союзников в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем мы терпим неудачу в Персидском заливе», — сказал военный.

Он назвал американскую операцию безрассудной, подрывающей интересы Соединенных Штатов в экономическом, военном и репутационном плане. По мнению Дэвиса, ситуация только ухудшится.

Накануне итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим выводит своих военнослужащих с базы в иракском Эрбиле, по которой был нанесен удар с применением беспилотников. По данным ведомства, пострадали несколько американских и французских военных. Один из французских солдат получил несовместимые с жизнью ранения.

Напряженность в отношениях между Испанией и США также возросла с начала американо-израильской кампании. Премьер-министр королевства Педро Санчес осудил американскую кампанию.

Ранее посольство РФ назвало вымыслом слова британского министра обороны Джона Хили о причастности к удару по базе в Ираке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!