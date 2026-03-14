«Совершенно неожиданно»: подруга об обстоятельствах кончины актера «Склифосовского»

Режиссер Грекова: у актера Бережного мог случиться инсульт
Подруга актера Сергея Бережнова кинорежиссер Ольга Грекова рассказала об обстоятельствах его кончины. Режиссера цитирует aif.ru.

По словам Грековой, артист ни на что не жаловался.

«Все случилось совершенно неожиданно. Еще днем Сергей ходил в магазин, в аптеку, его попросила жена купить мазь и еще что-то», — рассказывает она.

Подруга отметила, что Бережнову стало плохо внезапно и состояние резко ухудшалось в течение считаных минут. Прибывшие на вызов врачи уже не могли спасти актера. Они предположили, продолжила Грекова, что у Бережнова либо оторвался тромб, либо случился инсульт.

Сергея Бережнова не стало 12 марта. Он известен телезрителям по сериалам «Склифосовский», «Не родись красивой», «Саша+Маша», «Воронины», «Закрытая школа», «Телохранитель-2», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Балабол» и другим.

Ранее не стало советского и эстонского кинорежиссера Пеэтера Симма.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
