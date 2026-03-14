Россияне сформировали на Бали свою экономику с оборотом в миллионы долларов

За последние годы на Бали сформировалась «Русская экономика», совокупный оборот которой может достигать миллионов долларов в год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на индонезийских бизнесменов.

«Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды», — сказал журналистам один из предпринимателей.

По его словам, большая часть экономики сосредоточена вокруг аренды, ресторанного бизнеса, онлайн-сервисов и креативных индустрий. Ряд бизнес-проектов ориентирован международную аудиторию, но управляется при этом россиянами, следует из материала.

До этого агентство сообщало, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала интерес у россиян, проживающих в ОАЭ, к недвижимости в странах Юго-Восточной Азии, в частности на островах Пхукет и Бали и в Гонконге.

Один из собеседников агентства, российский предприниматель, живущий и работающий в Таиланде более 15 лет, рассказал, что еще до того, как США и Израиль стали наносить удары по Ирану, россияне-экспаты из ОАЭ стали спрашивать в русскоязычных группах таиландских соцсетей и через знакомых про жилье на Пхукете, а также про ситуацию с продуктами и школами на острове.

Ранее посол в Румынии заявил о дискриминации россиян в бизнесе.