Напряженные отношения между Германией и Польшей могут негативно повлиять на военную поддержку Украины, сообщает агентство Bloomberg. Разногласия между странами обострились из-за нежелания Германии поставлять Украине танки. Однако после того, как Берлин одобрил поставку Leopard, Варшава с трудом выполнила обязательство передать Киеву собственные боевые машины старой модели. Польские власти раскритиковали Германию за то, что она не предоставила им запчасти. Что пишет Bloomberg о спорах между союзниками по НАТО и ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Разногласия между Германией и Польшей рискуют подорвать совместные усилия стран НАТО по снабжению Украины, несмотря на то, что альянс демонстрирует единство в поддержке Киева, сообщает агентство Bloomberg.

«Ссоры Варшавы и Берлина из-за ракет, танков и запасных частей вышли на новый уровень, даже несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский призывает западных сторонников «поторопиться» с доставкой вооружений до того, как начнется какое-либо весеннее наступление», — отмечает издание.

По данным Bloomberg, польские власти не упускают возможности покритиковать Берлин за затягивание отправки танков украинским военным и отсутствие запчастей для старых моделей танков Leopard.

«Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставлять не только танки, но и запасные части», — говорил президент Польши Анджей Дуда. Он считает, что основная ответственность в вопросе обеспечения Украины танками лежит на Германии, поскольку она является их основным производителем.

Кроме того, по словам источника Bloomberg, в Варшаве обвиняют Германию в том, что она больше сосредоточена на соперничестве с Польшей «за международную славу», чем на том, чтобы дать Украине необходимое вооружение. Разногласия также касаются экономического взаимодействия с Россией. В частности, министр обороны Польши Мариуша Блащака критически высказался о том, что Германия направила Москве «миллиарды долларов» за газ.

Взаимные обвинения

В ответ на упреки со стороны польских властей посол Германии Томас Баггер написал в Twitter: «Знает ли министр, сколько миллиардов злотых Польша ежегодно переводит Москве в обмен на российскую энергию?»

Официальные лица ФРГ назвали обострение риторики Польши «политическим театром» перед выборами. По данным анонимного источника Bloomberg, правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем убеждено, что напряженность спадет после завершения предвыборной кампании.

Тем не менее, в Германии признали трудности с отправкой танков украинской армии. На совещании НАТО в Брюсселе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, вопреки обещаниям, альянс поставляющих танки Украине стран сможет отправить Киеву лишь половину батальона более современных Leopard 2 A6.

Он также сказал, что «ситуация выглядит не обнадеживающей, особенно в том, что касается состояния и боеспособности танков», и добавил, что «мало понимает», зачем Польша так сильно давила на Берлин насчет поставок танков, при этом оставляя некоторое количество бронемашин для себя. По словам министра обороны, у ФРГ также нет запчастей для старой версии Leopard.

Сотрудничество не разорвано

Bloomberg обращает внимание, что несмотря на споры о танках и вооружениях, в других сферах двустороннее взаимодействие работает «более гладко». Один высокопоставленный чиновник из Германии в беседе с агентством указал на тесное сотрудничество в отношении противоракетной системы Patriot, которую Германия передала Польше в качестве поддержки ПВО.

В интервью Bloomberg глава Минобороны ФРГ рассказал, что из-за нехватки деталей для танков старых моделей приходится собирать боеприпасы «по всему миру», одновременно работая над увеличением производственных мощностей.

«Но это тоже требует времени, поэтому мы должны справиться, пользуясь теми ресурсами, которые у нас есть», — сказал Писториус.

Олаф Шольц ранее также заявил, что союзники Украины тесно сотрудничают для обеспечения надежных поставок деталей и запчастей. «Это останется постоянной задачей, потому что мы сказали, что будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил канцлер.

Помощь Украине от Берлина и Варшавы

Среди европейских стран Германия и Польша находятся в числе лидеров по оказанию военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Так, осенью 2022 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна выделила на помощь Украине 1% своего ВВП. По его словам, «Польша — второй крупнейший донор украинской армии».

«1% нашего ВВП был передан, чтобы поддержать Украину финансово, с гуманитарной точки зрения, а также на военную помощь, если говорить о поставках вооружения», — заявлял Моравецкий.

При этом, согласно статистике Кильского института мировой экономики, общая помощь польского государства Украине (как военная, так и гуманитарная) к середине января 2023 года составила €3,559 млрд или 0,63% ВВП Польши. Германия выделила общую помощь Украине на сумму €6,151 млрд или 0,17% своего ВВП.

Две эти страны также приняли больше всего беженцев с Украины, вынужденных уехать из зоны боевых действий в ЕС. По данным на середину февраля 2023 года, в Польше находятся более 1,5 млн человек с Украины, получивших статус беженцев. Для Германии этот показатель составляет чуть более 1 млн человек.

С начала военных действий в Польшу прибыли более 7 млн украинцев. Статус беженца дает им право получать материальную помощь. При этом более 5 млн украинцев вернулись на родину или переместились в другие страны. Тем не менее прием беженцев как для Польши, так и для Германии, означает дополнительную нагрузку на федеральный бюджет, коммунальные службы и экономику в целом.

По данным, которые цитирует агентство УНИАН, каждый день общее число беженцев с Украины в Германии увеличивается в среднем на 170 человек. Коммунальные власти Германии ожидают от федерального центра больше помощи, в том числе финансовой, в приеме и интеграции беженцев. По их словам, такая помощь должна быть не разовой, а рассчитанной на долгосрочную перспективу.

Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица полагает, что Германии и Польше придется приспосабливаться к тому, что украинцы останутся в этих странах на долгие годы после окончания военных действий.