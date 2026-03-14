В Румынии предложили объявить кризис в энергетике

Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом румынский политик заявил в эфире телеканала Digi 24, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, министр направил письмо лидерам партий правящей коалиции, премьер-министру Румынии Илие Боложану с предложением объявить на рынке нефти и нефтепродуктов кризисную ситуацию, снизить налоги и акцизы, ввести потолок цен при продаже нефтепродуктов, компенсировать фермерам затраты на энергоносители, временно отказаться от добавки биоэтанола в топливо на АЗС, а также возобновить в апреле работу нефтезавода Lukoil-Petrotel в Плоешти, который приостановил перекачку нефти из-за санкций США.

»… благодаря этим мерам у правительства будут правовые рамки для немедленного вмешательства, чтобы смягчить, насколько возможно, негативные последствия для кошельков румын и компаний», — полагает Иван.

США ранее временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры к 12 марта. Сообщалось, что лицензия для них будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Ранее в США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти.

 
