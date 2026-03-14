Coca-Cola продлила действия товарных знаков в России

The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия товарного знака в России

Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Coke и Coca-Cola в России на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Отмечается, что ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявления и продлив срок действия товарных знаков до марта 2036 года.

В марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

В конце октября прошлого года стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

Ранее сообщалось, что россияне продолжают искать товары иностранных брендов, которые ушли из страны.