В Псковской области мужчина попал под арест за насилие над падчерицей и ее подругой

Жителя Тверской области заподозрили в педофилии и отправили под арест

В Псковской области арестовали мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Уголовное дело по статье по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») возбудили в отношении жителя Тверской области.

Мужчина проживал у своей сожительницы и, по версии следствия, совершил преступления в отношении ее малолетней дочери и подруги девочки, воспользовавшись их беспомощным состоянием.

Адвокат обвиняемого просил назначить ему домашний арест, но Опочецкий районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 10 мая 2026 года. Расследование по делу продолжается.

