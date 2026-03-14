Пушилин заявил, что «Железный купол» Израиля доказал отсутствие защиты

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» доказал отсутствие стопроцентной защиты. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

«Ну как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный «Железный купол» в Израиле мы видим, что долетает [вооружение]», — сказал он.

12 марта газета New York Post, ссылаясь на источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писала, что система «Железный купол» за минувшие сутки смогла перехватить только половину из ста ракет, которые были выпущены ливанской шиитской организацией «Хезболла».

По информации источника, в ответ на эту атаку Израиль готовит наземную операцию в Ливане. Издание отмечает, что пока непонятно, какой ущерб был нанесен Израилю, масштабы возможной наземной операции ЦАХАЛ пока не раскрываются.

