Группу «Каспийский груз» не пустили на Кипр из-за туристических виз вместо рабочих
Азербайджанскую русскоязычную группу «Каспийский груз» не пустили на Кипр пограничники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистов не пустила пограничная служба — по данным канала, организаторы концерта оформили для «Каспийского груза» только шенген вместо рабочих виз. По туристической визе играть концерт музыканты не имели права.

На мероприятие продали 400 билетов и площадка была заполнена почти целиком. Владелец площадки, сообщает канал, узнал об отмене за два часа до старта, когда все оборудование было подготовлено, звукорежиссер специально для концерта прилетел из Греции. Гостям предложили вернуть билеты.

В феврале 2025 году музыкант группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) признался, что ему стало интереснее писать песни из-за цензуры в России.

«У тебя внутри какой-то фильтр включается. Нет же свода правил: вот это нельзя, а вот это можно. И ты сидишь такой: «А может, это нельзя? А может, проканает? А может, не заметят?» <…> Ты как в квесте находишься», — поделился артист.

Ранее рэпер Flo Rida отменил концерт в Москве из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
