Екатерина Волкова о любви к фильму «Красотка»: «Хочется верить в сказку»

Актриса Екатерина Волкова назвала «Красотку» одним из любимых фильмов. Списком любимых кинопроектов звезды с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

Волкова отметила, что культовый фильм с Джулией Робертс полюбился ей, поскольку «хочется верить в сказку, несмотря ни на что».

Также звезда рассказала, что среди ее любимых картин — «Рассекая волны». Волкова призналась, что любит режиссера Ларса фон Триера, из-за чего его работа вошла в ее личный топ.

Актриса отметила, что картина «Однажды в Америке» покорила ее сердце из-за актерского состава, а также из-за интересного сюжета — «о дружбе и предательстве».

Волкова выделила фильм «Белый Бим Черное Ухо» из-за любви к животным.

«Я собак люблю больше, чем людей», — призналась звезда.

Триллер «Резервация» с Денисом Шведовым и Екатериной Волковой стал одним из самых популярных проектов среди россиян зимой 2026 года. Также в топ вошли приключенческое фэнтези «Алиса в Стране Чудес» с Аней Пересильд и комедия «Шальная императрица» с Ириной Пеговой и Зоей Бербер.

Ранее стало известно, что слушали, смотрели и читали россияне зимой 2026 года.