«Они не упали»: легенда «Зенита» о перспективах команды в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился прогнозом на матч 21-го тура Российской премьер-лигии (РПЛ) со «Спартаком». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» регулярно сталкивается с трудностями, как и его конкуренты. По сравнению с началом сезона его шансы на успех ничуть не упали. Что я называю успехом? Победу в РПЛ и Кубке России, это единственный успех для такого клуба», — сказал Радченко.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что «Зениту» победа нужнее.