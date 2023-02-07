Военная операция на Украине. День 349-й

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На экологические мероприятия в ДНР и ЛНР в 2023-2025 годах будет выделено из российского бюджета почти 150 млн рублей, такой план утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Из всей суммы дотаций 9,59 млн рублей придется на внебюджетные источники, передает «Интерфакс».

«По поручению президента новые субъекты войдут в число участников всероссийских экологических акций. Так, в рамках акций «Сад Памяти» и «Сохраним лес» жители республик вместе с местными администрациями и лесничествами примут участие в высадке саженцев деревьев и кустарников», — заявила она.

Деньги планируется потратить на очистку русел рек Донбасса от древесных завалов и мусора, обучение сотрудников природоохранных служб, экспедиции в заповедные места, профильные конференции, а также создание организационных и цифровых систем управления природными ресурсами. В программу также включено создание центра реинтродукции редких видов и визит-центра на базе отделения «Хомутовская степь» заповедника «Степь Донецкая», на это за три года планируется потратить 54 млн рублей.

Еще 23 млн рублей до 2025 года будет выделено на установку межевых знаков и щитов с правилами поведения в лесу (аншлагов) в особо охраняемых природных территориях ДНР и ЛНР.