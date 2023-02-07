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Политика

Военная операция на Украине. День 349-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — день 349

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Работа железнодорожных войск в зоне СВО

Работа железнодорожных войск в зоне СВО

Александр Гальперин/РИА Новости
Минобороны РФ решило шить военную форму для участников СВО из «более качественных» материалов. Сенатор США Роб Портман заявил, что власти КНР должны призвать руководство РФ прекратить спецоперацию на Украине, чтобы «загладить вину» за пролет над Америкой «шпионского шара». В нескольких областях на востоке Украины в очередной раз объявлена воздушная тревога. Правительство РФ выделит 156 млн рублей на «экологические мероприятия» в ДНР и ЛНР. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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10:10

ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии, обнаруженные осколки указывают, что огонь велся из артиллерии НАТО, передает ТАСС.

Представитель экстренных служб ДНР также сообщил агентству, что украинские военные минувшей ночью выпустили 32 снаряда по четырем населенным пунктам Херсонской области.

9:55

ВСУ из реактивных систем залпового огня обстреляли Первомайск в ЛНР, заявил глава администрации города Сергей Колягин — ТАСС

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Телеграм-канал »РИА Новости»
9:45

Конфликт на Украине спровоцировал существенный кризис поставок боеприпасов в Европе, поскольку производители вооружений стремятся как пополнить национальные запасы государств, так и обеспечить поставки Киеву — британская газета Financial Times

9:23

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке в Херсонской области, сообщили в администрации города ТАСС.

9:04

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе стабилизировалась линия фронта — российские войска «закрепились на новых позициях и успешно удерживают их».

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»
8:52

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Украина может потерять контроль над частью территорий в Донбассе, сосредоточившись на южном фронте в Запорожской и Херсонской областях.

«Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч мы останавливать устанем. Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт», — сказал блогер.

8:42

Воздушная тревога отменена утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях — ТАСС

8:38

Илон Маск написал в Twitter о об опасности эскалации украинского конфликта.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в соцсети о риске расширения конфликта на Украине и о том, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне». В ответ на это американский журналист Люк Рудковски в своем микроблоге призвал «не устраивать третью мировую войну».

«Большинство не замечают опасности», — в свою очередь ответил ему в комментариях Маск.

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Patrick Pleul/Pool via Reuters
8:25

На экологические мероприятия в ДНР и ЛНР в 2023-2025 годах будет выделено из российского бюджета почти 150 млн рублей, такой план утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Из всей суммы дотаций 9,59 млн рублей придется на внебюджетные источники, передает «Интерфакс».

«По поручению президента новые субъекты войдут в число участников всероссийских экологических акций. Так, в рамках акций «Сад Памяти» и «Сохраним лес» жители республик вместе с местными администрациями и лесничествами примут участие в высадке саженцев деревьев и кустарников», — заявила она.

Деньги планируется потратить на очистку русел рек Донбасса от древесных завалов и мусора, обучение сотрудников природоохранных служб, экспедиции в заповедные места, профильные конференции, а также создание организационных и цифровых систем управления природными ресурсами. В программу также включено создание центра реинтродукции редких видов и визит-центра на базе отделения «Хомутовская степь» заповедника «Степь Донецкая», на это за три года планируется потратить 54 млн рублей.

Еще 23 млн рублей до 2025 года будет выделено на установку межевых знаков и щитов с правилами поведения в лесу (аншлагов) в особо охраняемых природных территориях ДНР и ЛНР.

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Виктория Абрамченко

Евгений Биятов/РИА «Новости»
8:15

Сенатор США Роб Портман заявил, что Китай должен призвать Россию прекратить специальную военную операцию на Украине, если Пекин хочет загладить ситуацию с инцидентом с китайским «шпионским» аэростатом, пролетевшим над Америкой.

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Randall Hill/Reuters
8:12

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу — ТАСС

8:08

Пресс-служба Минобороны РФ показала кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 и группы огневой поддержки авиации в зоне СВО.

8:04

Минобороны РФ намерено заказывать военную форму для участников СВО «улучшив качество тканей, утеплителей и швов», сообщил источник РБК.

Внешний вид формы при этом не изменится.

В министерстве подтвердили разработку образцов «формы нового поколения». Там также уточнили, что при работе принимались во внимание пожелания «всех категорий военнослужащих, участвующих в спецоперации».

8:01

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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