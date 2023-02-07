«Они говорят правду». Боррель заявил о поддержке СМИ-иноагентов в России

Брюссель активно помогает российским СМИ-иноагентам в России, потому что они говорят правду — с таким заявлением во вторник выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Запрет на деятельность в ЕС других российских СМИ евродипломат объяснил защитой свободы слова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в словах Борреля есть «оттенки неадекватности».

Евросоюз активно оказывает поддержку средствам массовой информации, которых в России называют иностранными агентами, поскольку, по мнению Брюсселя, они говорят правду. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества.

И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу», — рассказал он в своем выступлении на конференции по борьбе с дезинформацией.

Боррель добавил, что запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова. «Делая это, мы не нападаем на свободу слова, а защищаем ее», — пояснил он.

По его оценкам, Евросоюз в этом вопросе «должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость». Боррель также напомнил, что во внешнеполитической службе ЕС уже действуют механизмы по обнаружению дезинформации, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это заявление главы евродипломатии.

«Боррель заявил, что запрет ряда российских СМИ в Европе — это «защита свободы слова». Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — утверждает она.

Иноагенты в России и в Европе

Статус иностранного агента в России можно получить при совпадении двух критериев. Во-первых, получение поддержки и (или) нахождение под иностранным влиянием, например, предоставление поддержки иностранным источником или оказание иностранным источником воздействия.

Под источником подразумеваются, например, иностранные государства и их органы публичной власти, международные и иностранные организации, в том числе банки, иностранные граждане. Во-вторых, должна осуществляться политическая деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ (полный перечень сведений установлен приказом ФСБ).

Такой статус может получить российское или иностранное юридическое лицо, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, российское или иностранное физическое лицо, а также лицо без гражданства, передает ТАСС.

«Что будет за подписку в соцсетях и чтение материалов СМИ-иноагента? Ничего, ответственность за чтение и подписку на любое СМИ законом не предусмотрена.

Лайкать и комментировать иноагентов можно, за это закон ответственность не предусматривает. Репосты материалов иностранных агентов не запрещены. Ссылки на материалы иноагентов могут быть распространены в интернете при указании, что такие материалы предназначены для совершеннолетних пользователей. За пожертвования и перевод денег иноагентам не предусмотрена ответственность», — говорится в материале агентства.

В Европе также создается законодательство об иноагентах. На пресс-конференции с Боррелем замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в ЕК разрабатывают пакет законопроектов по защите демократии от иностранных агентов влияния.

«Пакет будет включать конкретные законодательные инициативы по защите нашей демократии от структур, финансируемых или связанных с иностранными государствами и ведущих экономическую деятельность в ЕС, которая может затронуть наше общественное мнение и демократию», — заявила представительница ЕС.